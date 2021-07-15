Из-за пандемии 23 млн детей в мире не получили необходимые вакцины - ВОЗ

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В прошлом году 23 млн детей не получили необходимые вакцины - это самый большой показатель с 2009 года, он на 3,7 млн больше, чем в 2019 году, сообщает Центр новостей ООН.

По данным ЮНИСЕФ, около 17 млн детей вообще не получили в прошлом году ни одной вакцины. Большинство из них проживает в условиях конфликтов и войн, в отдаленных населенных пунктах или в городских трущобах. Эти дети не только не получают прививок - они вообще лишены многих социальных и медицинских услуг.

"Страны стремятся приобрести вакцины от COVID-19, а тем временем мы пропускаем другие кампании по вакцинации, оставляя детей беззащитными перед такими грозными инфекциями как корь, полиомиелит и менингит, которые можно предотвращать", - заявил, комментируя результаты исследования генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Он предупредил, что вспышки этих и других заболеваний будут иметь катастрофические последствия для систем здравоохранения, которые и так едва справляются с пандемией.

По всему миру в прошлом году на 3,5 млн больше детей, чем в 2019, не получили первые дозы прививки от столбняка, дифтерии и коклюша, и на 3 млн больше, чем годом ранее, пропустили первую дозу вакцины от кори. По данным исследования, особенно пострадали страны Юго-восточной Азии и Восточного средиземноморья.

Недостаточный охват детей иммунизацией связан с нехваткой вакцин, потоками дезинформации, конфликтами и другими факторами. И до пандемии не все было гладко: например, уровень охвата вакцинами от столбняка, дифтерии и коклюша, а также от кори и полиомиелита уже много лет держится в пределах 86% - никак не удается поднять этот показатель до уровня, рекомендованного ВОЗ. На фоне недостаточной вакцинации в первую очередь происходят вспышки кори.

В ООН призывают правительства срочно обратить внимание на проблему. В частности, рекомендуется восстановить работу медицинских служб и организовать кампании по вакцинации, а также повысить осведомленность родителей о важности и безопасности прививок. Кроме того, эксперты напоминают, что вакцинация от COVID-19 не должна финансироваться за счет фондов, предназначенных для иммунизации детей.-0-