Из-за пандемии 32 млн человек могут оказаться в крайней нищете - ЮНКТАД

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 32 млн человек могут оказаться в крайней нищете из-за экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликованном на ее сайте.

"Пандемия жестоко напомнила нам о безотлагательной необходимости развития производственного потенциала в наименее развитых странах, чтобы позволить им осуществить структурные преобразования, снизить подверженность внешним шокам и повысить устойчивость", - заявил генеральный секретарь ЮНКТАД Мухиса Китуйи. По его словам, в большинстве таких стран развитие производственного потенциала идет слишком медленно, чтобы они могли преодолеть серьезные проблемы развития и потрясения, подобные COVID-19.

По оценкам ЮНКТАД, в 47 наименее развитых странах проживают 1,06 млрд человек, при этом на их долю приходится менее 1,3% мирового ВВП. В докладе прогнозируется, что пандемия подтолкнет такие страны к наихудшим экономическим показателям за 30 лет в 2020 году с падением уровня доходов, повсеместной безработицей и увеличением бюджетного дефицита. При этом кризис обратит вспять годы кропотливого прогресса в таких социальных областях, как сокращение бедности, питание и образование.

Число людей, живущих в крайней бедности (с доходом ниже $1,9 в день), в наименее развитых странах может вырасти на 32 млн в 2020 году, что приведет к увеличению уровня бедности с 32,5% до 35,7% и ограничению шансов этих стран на достижение Целей устойчивого развития ООН, говорится в докладе.

ЮНКТАД подчеркивает, что международное сообщество должно поддержать усилия наименее развитых стран финансовыми ресурсами, а также принять более эффективные меры международной поддержки, особенно в области передачи технологий.-0-