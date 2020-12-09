Из-за пандемии 320 млн детей в мире не посещают занятия в школах - ЮНИСЕФ

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за пандемии COVID-19 закрывается все больше школ, 320 млн учеников сейчас не могут посещать занятия, сообщает Центр новостей ООН.

Для сравнения, месяц назад, в начале ноября, в школу не ходили 232 млн детей.

"Несмотря на то, что мы теперь многое знаем о COVID-19, о роли школ в распространении заболевания и о мерах, которые позволяют защитить детей в учебных заведениях, мы двигаемся в нежелательном направлении", - сказал представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Роберт Дженкинс.

По его словам, существуют доказательства того, что школы не являются основным рассадником COVID-19. "Тем не менее мы наблюдаем тревожную тенденцию - правительства закрывают школы и принимают эту меру в качестве одной из первоочередных, а не крайних. В некоторых случаях это делается в масштабах всей страны, а не от района к району. Это негативно сказывается на прогрессе обучения и на психологическом состоянии детей", - подчеркнул Роберт Дженкинс.

Эксперты ЮНИСЕФ напоминают, что для многих детей, у которых нет доступа к интернету, компьютера или мобильного устройства, чтобы подключиться к онлайн-урокам, отмена занятий в школах означает отсутствие возможности учиться.

Для учеников из самых незащищенных групп населения школа - это еще и гарантия социальной поддержки. Важную роль в жизни школьников, оказавшихся в трудной ситуации, могут играть учителя, школьные психологи и посещающие учебные заведения соцработники. Для некоторых детей из очень бедных семей школьные обеды - единственная возможность полноценно питаться.

В ЮНИСЕФ подчеркивают, что, согласно данным исследования, проведенного недавно в 191 стране, между распространением коронавируса и открытием школ нет никакой связи. В организации призывают правительства стран открыть школы, приняв при этом все необходимые меры предосторожности, то есть обязав преподавателей и учеников носить маски, сохранять физическую дистанцию, часто мыть руки с мылом или пользоваться дезинфицирующими средствами, а также регулярно проходить тест на коронавирус.

Ранее в ЮНИСЕФ сообщили, что у трети школьников во всем мире нет доступа к интернету. В Восточной Европе и Центральной Азии занятия в сети не могут посещать 42% детей.-0-