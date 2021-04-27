Из-за пандемии COVID-19 более 50 млн детей в мире не получили прививки от опасных болезней

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за пандемии COVID-19 более 50 млн детей не получили прививки от опасных болезней, таких как дифтерия, желтая лихорадка и корь, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

"Еще до пандемии появились тревожные признаки того, что мы начинаем терять позиции в борьбе с детскими болезнями, которые можно предотвращать. Уже тогда 20 млн детей не получили необходимые прививки", - сказала исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор.

По данным ЮНИСЕФ, из-за пандемии, которая вызвала серьезные сбои в работе систем здравоохранения, объемы поставок вакцин по всему миру сократились в 2020 году до 2 млрд доз. В 2019 году этот показатель составлял 2,3 млрд доз. В 50 странах были отложены плановые кампании вакцинации от кори, полиомиелита и желтой лихорадки.

Как отмечают эксперты ВОЗ, вакцинация от коронавируса является на сегодняшний день важнейшей задачей, однако это не должно сказываться на плановых кампаниях иммунизации, они должны проходить без отсрочек и сбоев. В противном случае во многих странах могут произойти вспышки опасных заболеваний.

"Теперь, когда вакцины находятся в центре всеобщего внимания, мы должны воспользоваться этой возможностью и помочь каждому ребенку наверстать упущенное и получить прививку от кори, полиомиелита и других заболеваний. Нельзя терять ни минуты времени. Задержки в кампаниях вакцинации означают потерянные жизни", - сказала Генриетта Фор.-0-