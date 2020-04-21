Из-за пандемии Трамп намерен приостановить иммиграцию в США

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп намерен временно приостановить иммиграцию в страну в связи с пандемией коронавируса. Об этом американский лидер написал в Twitter, сообщает ТАСС.

Дональд Трамп отметил, что в ситуации нападения невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места американских граждан, он подпишет указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты.

С начала пандемии COVID-19 в США отмечено более 786 тыс. случаев заражения коронавирусом, его жертвами стали свыше 42 тыс. человек.-0-