Из-за пандемии в Норвегии отменили школьные экзамены

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежские власти заявили об отмене всех письменных и почти всех устных экзаменов для школьников весной этого года в связи со сбоями в учебном процессе, вызванными пандемией коронавируса, сообщает норвежское издание The Local.

Только учащиеся 10 класса начальной школы и 3 класса средней школы должны будут сдать устный экзамен.

Сейчас норвежское правительство рассматривает возможность введения внешней проверки курсовых работ или других форм оценивания.

"Для меня важно подчеркнуть, что ученики, чьи экзамены были отменены, все равно получат данные с оценками, которые они могут использовать для подачи заявления в университет и дальнейшего образования", - сказала министр образования Норвегии Гури Мелби.

Как известно, в Норвегии с начала пандемии в целом выявлено 65 118 случаев COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в этой скандинавской стране лучше, чем во многих странах Европы.-0-