Из-за пожара на юге Рима частично обрушился мост XIX века

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный пожар случился накануне вечером на мосту Индустрии на юге Рима. Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica, жертв в результате пожара нет.

Возведенный в 1862-1863 годах "Железный мост", как называют его римляне, соединяет районы Маркони и Остиенсе. Из-за пожара несколько частей конструкции рухнули в Тибр. В результате многие дома в Остиенсе остались без электричества, воды и газа.

Причины происшествия пока не установлены, рассматриваются все версии. Согласно некоторым свидетельствам, возгорание изначально возникло в постройках под сооружением.-0-