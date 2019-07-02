Из-за пожара в отеле на Мальорке эвакуировали около 800 человек

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 800 человек были эвакуированы сегодня утром из-за пожара в одном из отелей на испанском острове Мальорке, сообщает испанская газета La Vanguardia .

Пожар произошел около 5.00 по местному времени в помещении на первом этаже гостиницы. Постояльцы и сотрудники отеля - всего около 670 человек - были оперативно эвакуированы. Уточняется, что пожар также затронул соседний отель, из него эвакуировали 130 человек. В результате пожара 67 человек получили отравление продуктами горения, им оказывается необходимая помощь, сообщает испанская радиосеть Cadena COPE .

Пожар был оперативно потушен, часть постояльцев уже вернулась в свои номера. Причины возгорания выясняются.-0-