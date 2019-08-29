Из-за пожаров в Амазонии в атмосферу попало в августе 255 мегатонн углекислого газа

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за пожаров в Амазонии в атмосферу в августе попало 255 мегатонн углекислого газа. Такая информация размещена на сайте Всемирной метеорологической организации, сообщает БЕЛТА.

ВМО ссылается на данные системы мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS): с 1 по 25 августа в атмосферу поступило 255 мегатонн углекислого газа, а также обильное количество окиси углерода.

Специалисты констатируют, что "пожары, которые бушуют в тропических лесах Амазонки, усугубляют нагрузку на глобальный климат и окружающую среду".

Пожарная активность в Амазонии значительно варьируется от года к году и от месяца к месяцу. Максимума она достигает с июля по октябрь. В августе 2019 года количество крупных пожаров в этом регионе увеличилось. Однако ученые, использующие спутники НАСА, чтобы отслеживать пожарную активность, отмечают, что нынешний год в этом плане не беспрецендетный, информирует ВМО, ссылаясь на онлайн-издание NASA Earth Observatory.

По последней информации бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии. Тропические леса, расположенные в бассейне Амазонки, часто называют "легкими мира". Этот регион имеет решающее значение для регулирования глобального потепления, поскольку леса поглощают миллионы тонн выбросов углерода каждый год.-0-