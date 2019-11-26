Из-за природного пожара в Калифорнии эвакуированы более 6 тыс. человек

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Природный пожар на юге Калифорнии стал причиной эвакуации более 6 тыс. жителей. Об этом сообщило агентство AP .

Согласно последним данным местных властей, площадь пожара превысила 16 кв. км. Огонь распространяется в сторону Санта-Барбары. Население этого города составляет около 92 тыс. человек. Под угрозой примерно 2,4 тыс. домов и других построек. В ликвидации огня участвуют более 600 сотрудников пожарной охраны.

Около 1,4 тыс. жителей остались без электроснабжения.-0-