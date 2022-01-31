Из-за проливных дождей в Сан-Паулу погибли 18 человек

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 18 человек погибли от последствий ливней в ночь на воскресенье на юго-востоке Бразилии, в штате Сан-Паулу, сообщает ТАСС.
"Глубоко опечален ущербом, который нанесли сильные ливни в Сан-Паулу. Выражаю соболезнования семьям и друзьям 18 жертв. Мы проводим спасательную операцию, распорядился выделить средства для помощи пострадавшим", - написал в Twitter губернатор штата Жоау Дориа.
Как уточняет телеканал Globo, ливни стали причиной паводков и оползней, что привело к обрушениям жилых домов в нескольких муниципалитетах штата. По словам местных властей, в отдельных районах за 12 часов выпало порядка 115 мм осадков. В одноименной столице региона в воскресенье отменили прививочную кампанию от коронавирусной инфекции из-за сложной обстановки.-0-