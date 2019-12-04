Из-за проливных дождей в Шри-Ланке погибли 6 человек

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее шести человек погибли и более 15 тыс. пострадали в результате сильнейших ливней в Шри-Ланке, сообщает агентство "Синьхуа".

В частности, четыре человека погибли в горном районе Нувара-Элия, наиболее пострадавшем от проливных дождей и сильных ветров.

Около 900 человек в связи со стихийным бедствием были эвакуированы в более безопасные районы. По меньшей мере 350 жилых домов и прочих зданий полностью разрушены или повреждены.

В ближайшие дни в Шри-Ланке ожидается новая волна дождей. В некоторых регионах вдоль северного, восточного и южного побережья ожидаются осадки свыше 150 мм. Предупреждение об оползнях продолжает действовать в нескольких районах Шри-Ланки, в частности в Ратнапуре.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса поручил должностным лицам принять незамедлительные меры для обеспечения безопасности населения, пострадавшего от наводнений и оползней.-0-