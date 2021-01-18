Из-за птичьего гриппа в Японии уничтожили почти 6 млн кур

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за птичьего гриппа в Японии с ноября 2020 года уничтожили более 5,8 млн кур, сообщает телерадиокомпания NHK.

Птичий грипп был обнаружен в 15 префектурах страны на 36 птицефабриках. На зараженных фермах и тех, которые находятся на расстоянии менее 3 км от них, введен карантин.

Предыдущее рекордное уничтожение птиц в Японии произошло в 2005-2006 годах, когда истреблению подверглись 5,7 млн кур. Штамм птичьего гриппа, выявленный в 2019 году признан более патогенным. Он вызывает долгую болезнь у цыплят, за время которой они заражают большое количество кур.-0-