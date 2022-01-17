Из-за снегопадов на юго-востоке США без электричества остались более 118 тыс. потребителей

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снежная буря на юго-востоке США оставила без электричества более 118 тыс. потребителей, свидетельствуют обновленные данные портала poweroutage.us, передает ТАСС.

Отключения электричества из-за снегопадов затронули Северную Каролину, Западную Вирджинию, Джорджию, Массачусетс и Южную Каролину. Без света остаются более 118 тыс. человек.

По данным метеорологов, снежная буря, которая сопровождается снегопадами и оледенениями, будет двигаться на север и постепенно терять силу. В Нью-Йорке и Бостоне ожидаются резкие порывы ветра до 22 м/с.

Ухудшение погоды сказалось также на авиасообщении. В стране были отменены более 1,5 тыс. авиарейсов.-0-