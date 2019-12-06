Из-за стрельбы на авиабазе ВМС США погибли два человека

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный открыл огонь на авиабазе ВМС США Пенсакола во Флориде, погибли два человека, сообщает Associated Press.

По меньшей мере 11 человек были госпитализированы. Стрелок ликвидирован, сообщило агентство со ссылкой на заявление представителя шерифа округа Эскамбиа, в котором расположена авиабаза. Сведений о личности стрелявшего и о том, в каком состоянии пострадавшие, не сообщается.

Стрельба стала второй на этой неделе на военно-морской базе США. Как сообщалось ранее, 4 декабря американский военнослужащий открыл огонь на территории базы ВМС США Перл-Харбор, убив двоих, прежде чем покончил с собой.-0-