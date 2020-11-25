Из-за циклона "Нивар" в Индии закрывают магазины и учреждения

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за приближения к юго-восточному побережью Индии мощного циклона "Нивар" власти потребовали закрыть до утра 26 ноября магазины, не торгующие товарами первой необходимости, и все офисы частных компаний, передает ТАСС со ссылкой на NDTV.

Работать будут только булочные и молочные лавки, автозаправочные станции, больницы и аптеки, а также ряд государственных учреждений.

По прогнозам регионального метеорологического центра, стихия нанесет удар по индийскому побережью со стороны Бенгальского залива 25 ноября во второй половине дня на участке между городами Мамаллапурам в Тамилнаде и Карикал в Пудучерри.

Жителям Тамилнада и расположенной рядом союзной территории Пудучерри рекомендуют оставаться дома, общественная деятельность, массовые собрания и передвижения запрещены.

"Нивар" несет с собой сильные ливни и ветер скоростью до 36 м/с, порывы которого могут превышать 40 м/с. Создаются пункты временного размещения, которые могут понадобиться пострадавшим от стихии.-0-