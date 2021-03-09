Из-за взрыва самодельной бомбы в американской школе пострадали шесть человек

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученик школы в Ньюэйго (штат Мичиган) принес самодельное взрывное устройство в учебное заведение и случайно привел его в действие в классе. Об инциденте с шестью пострадавшими сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По сведениям правоохранительных органов, ЧП произошло утром 8 марта. "Предварительное расследование показало, что 16-летний учащийся случайно привел в действие самодельное взрывное устройство, которое принес с собой", - уточняется в сообщении.

В результате хозяин бомбы получил ранения средней степени тяжести, четверо его одноклассников - легкие травмы, к помощи медиков также обратилась классный руководитель.

Полиция и ФБР устанавливают обстоятельства случившегося и тип взрывчатого вещества.-0-