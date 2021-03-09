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09 марта 2021, 08:13

Из-за взрыва самодельной бомбы в американской школе пострадали шесть человек

Фото Associated Press
Фото Associated Press

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученик школы в Ньюэйго (штат Мичиган) принес самодельное взрывное устройство в учебное заведение и случайно привел его в действие в классе. Об инциденте с шестью пострадавшими сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По сведениям правоохранительных органов, ЧП произошло утром 8 марта. "Предварительное расследование показало, что 16-летний учащийся случайно привел в действие самодельное взрывное устройство, которое принес с собой", - уточняется в сообщении.

В результате хозяин бомбы получил ранения средней степени тяжести, четверо его одноклассников - легкие травмы, к помощи медиков также обратилась классный руководитель.

Полиция и ФБР устанавливают обстоятельства случившегося и тип взрывчатого вещества.-0-

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