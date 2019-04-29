Из-за забастовки пилотов "Скандинавских авиалиний" отменены более 1200 рейсов

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забастовка пилотов "Скандинавских авиалиний" (Scandinavian Airlines) привела к отмене 1213 рейсов, которые были намечены на 29 и 30 апреля, сообщает информагентство
Ожидается, что отмена рейсов затронет примерно 110 тыс. пассажиров.
Забастовка пилотов, недовольных условиями труда, длится в Дании, Норвегии и Швеции четвертый день. За это время серьезные сбои в авиасообщении причинили неудобства более чем 170 тыс. пассажиров.
Руководство авиакомпании SAS Pilot Group, которая объединяет авиалинии трех скандинавских стран, предложило пилотам пересмотреть условия коллективного договора и прийти к соглашению.
По предварительным оценкам, каждый день забастовки оборачивается для "Скандинавских авиалиний" ущербом примерно в $6,3-8,4 млн.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3528 BYN
|2.346 BYN
|2.353 BYN
|USD
|2.1089 BYN
|2.105 BYN
|2.109 BYN
|RUB
|3.2594 BYN
|3.253 BYN
|3.263 BYN