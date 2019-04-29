Из-за забастовки пилотов "Скандинавских авиалиний" отменены более 1200 рейсов

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забастовка пилотов "Скандинавских авиалиний" (Scandinavian Airlines) привела к отмене 1213 рейсов, которые были намечены на 29 и 30 апреля, сообщает информагентство Associated Press .

Ожидается, что отмена рейсов затронет примерно 110 тыс. пассажиров.

Забастовка пилотов, недовольных условиями труда, длится в Дании, Норвегии и Швеции четвертый день. За это время серьезные сбои в авиасообщении причинили неудобства более чем 170 тыс. пассажиров.

Руководство авиакомпании SAS Pilot Group, которая объединяет авиалинии трех скандинавских стран, предложило пилотам пересмотреть условия коллективного договора и прийти к соглашению.

По предварительным оценкам, каждый день забастовки оборачивается для "Скандинавских авиалиний" ущербом примерно в $6,3-8,4 млн.-0-