Из-за землетрясения во Франции остановили работу АЭС

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реакторы атомной электростанции "Крюа-Мес", которая находится в департаменте Ардеш во Франции, приостановили после землетрясения, сообщается в Twitter компании Electricit de France.

Хотя видимых повреждений на АЭС обнаружено не было, специалисты зафиксировали вибрации. В связи с этим, было решено временно приостановить работу трех реакторов, чтобы провести дополнительную проверку. Четвертый реактор и так был отключен, поскольку он находится на техническом обслуживании, отмечается в сообщении.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло 11 ноября на юге Франции. Эпицентр подземных толчков находился в 124 км к северо-востоку от французского города Монпелье.-0-