Из-за жары в Токио умерли более 130 человек

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Токио заявили, что из-за теплового удара в столице Японии с 12 по 19 августа скончались 28 человек. Таким образом общее число умерших из-за жары в Токио в августе возросло до 131, сообщает японская телерадиокомпания NHK.

Судмедэксперты уточнили, что практически все умершие были старше 70 лет. Многие из них были найдены мертвыми у себя дома. При этом у жертв не работали либо не были установлены кондиционеры.

Эта неделя стала самой жаркой в Японии за минувшее лето. 17 августа в городе Хамамацу (префектура Сидзуока) воздух прогрелся днем до 41,1 градуса, что стало повторением исторического температурного рекорда двухлетней давности. В Токио также стоит жаркая погода, а температура в обеденные часы достигает 35-36 градусов.

Жаркая погода обычно устанавливается в Японии в середине июля после завершения сезона дождей. Однако в этом году весь июль был пасмурным, а на страну обрушились рекордные по интенсивности осадки, которые привели к сходу оползней и разливам рек.

В 2019 году в Японии от жары погибли 126 человек, более 70 тыс. пострадали.-0-