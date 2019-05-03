Избирком Таиланда объявит результаты парламентских выборов сразу после коронации Рамы Х

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избирательная комиссия Таиланда объявит окончательные результаты парламентских выборов в течение двух дней после коронации короля Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х). Об этом сообщает газета The Nation .

Коронация монарха пройдет с 4 по 6 мая. Изначально планировалось, что итоги голосования будут объявлены 9 мая.

Заместитель главы избиркома Нат Лаосисавакул заявил, что долгожданные результаты голосования будут официально объявлены в течение двух дней. Конституция требует, чтобы комиссия сначала одобрила членов избирательных округов, прежде чем приступить к определению количества депутатов по партийным спискам. Следовательно, 7 мая будут объявлены не менее 95% победителей в 350 округах. Имена 150 парламентариев по партийному списку озвучат на следующий день.

Как сообщалось, первые за семь лет парламентские выборы прошли в Таиланде 24 марта.-0-