Изменения климата подвергнут риску около миллиарда детей - ООН

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация Объединенных Наций (ООН) выпустила новый доклад, где предупредила, что изменения климата подвергнут риску около миллиарда детей во всем мире. Особенно уязвимы дети, проживающие в странах Южной Африки. Об этом сообщает телеканал "МИР24" со ссылкой на UN News.В докладе указаны 33 страны с неудовлетворительными условиями для жизни детей, 24 из них расположены в Африке к югу от Сахары. Эксперты подчеркнули, что юные жители Центральноафриканской Республики, Чада, Нигерии, Гвинеи и Гвинеи-Бисау могут пострадать от опасного сочетания сразу нескольких неблагоприятных факторов, таких как изменение климата, плохая экология, низкий уровень работы систем здравоохранения и образования.Ученые рассчитали индекс климатических рисков для детей. Результаты показали, что 920 млн детей подвержены нехватке воды, 820 млн юных жителей планеты сильно подвержены воздействию тепловых волн.Отмечается, что около миллиарда детей сегодня живут в регионах с загрязненным и насыщенным опасными частицами воздухом, 815 млн детей сильно подвержены загрязнению свинцом."Впервые у нас есть полная картина того, где и как дети уязвимы к изменению климата, и эта картина почти невообразимо ужасна", - отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.Всего в мире проживают 2,2 миллиарда детей, то есть в неблагоприятных условиях оказались почти 50% из них. Ученые также отметили, что страны, которые сильнее всех страдают от изменений климата, сами производят минимальное количество парниковых газов. Единственным исключением можно назвать Индию.В целом на 33 указанных в докладе государства приходится в совокупности 9% общего объема выбросов. Эксперты призвали правительства как можно скорее предпринять меры по ограждению детей от опасных последствий глобального потепления.-0-