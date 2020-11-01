"Изобилия не будет": что ждут на новогоднем столе космонавты МКС

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продукты для космонавтов на МКС к новогодним праздникам частично могут отправить на американском корабле из-за переноса отправки "Прогресса МС-16" на 2021 год. Из-за этого на новогоднем столе космонавтов "изобилия не будет", сообщил ТАСС заведующий отделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев.

"Конечно, изобилия не будет, - отметил Агуреев. - Американцы еще собираются на МКС. Тогда будет что-то с ними доставлено. Что-то подготовим, и это перейдет на их корабль. В этом плане все нормально".

Запасы еды для МКС рассчитываются на длительный срок. К отправке на "Прогрессе МС-16" специалисты подготовили для космонавтов праздничный паек, в который войдут грейпфруты, лимоны, апельсины, черная икра (если ее захотят члены экипажа). Также космонавты получат шоколад, сушеные фрукты, конфеты, ягоды с сахаром, молоко сгущенное, орехи, маслины, печенье, зефир в шоколаде, пирожные и другие продукты.

Изначально запуск грузового транспортного корабля "Прогресс МС-16" планировался на декабрь 2020 года. На данный момент он перенесен на 2021 год из-за необходимости дополнительных проверок.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и др.), а также для корректировки ее орбиты.-0-