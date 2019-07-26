Изобретен новый метод определения глюкозы в крови по анализу пота

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые МГУ им. Ломоносова разработали прототип биосенсора, который позволяет определить уровень глюкозы в крови - важный показатель для больных диабетом - по анализу пота, что позволит диабетикам отказаться от ежедневного забора крови на анализ, сообщает ТАСС.

Ученые считают, что их прибор приведет к улучшению качества жизни сотен миллионов людей, страдающих диабетом.

Сотрудники химического факультета МГУ разработали неинвазивный метод определения уровня глюкозы в крови. Для контроля показателя ученые предлагают анализировать пот. Исследователи по результатам тестов доказали, что для мониторинга диабета достаточна корреляция между кровью и потом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от диабета страдает около 5% населения Земли. Диабет страшен осложнениями, среди которых сердечно-сосудистые заболевания, слепота, риск ампутаций конечностей, дисфункции почек. Чтобы предотвратить развитие подобных осложнений, диабетикам необходимо поддерживать концентрацию глюкозы в крови на определенном уровне. Однако для этого им приходится брать кровь на анализ, что не всегда удобно.

Поэтому для определения уровня глюкозы в крови разрабатываются неинвазивные методы, которые не подразумевают повреждения кожи и кровеносных сосудов. Однако достоверно определить уровень сахара в крови через кожу пока не получилось. Поэтому ученые сконцентрировались на жидкостях, которые выделяет человеческий организм, среди которых и пот. Однако до сих пор никому не удавалось разработать измерительный прибор, работающий по новым принципам.

Разработанный химиками МГУ прототип биосенсора представляет собой платиновый электрод, который модифицирован в том числе ферментом глюкозооксидазой. Принцип определения глюкозы основан на том, что глюкозооксидаза реагирует с глюкозой, содержащейся в поте, и образуется пероксид водорода. Концентрация этого вещества косвенно позволяет определить содержание глюкозы.-0-