Изобретение Коби Брайанта продают на аукционе почти за $1 млн

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фирма Nike выставила на интернет-аукцион кроссовки, модель которых была придумана погибшим в авиакатастрофе пятикратным чемпионом НБА Коби Брайантом. Цена на спортивную обувь Kobe 4 Protro Undefeated Phoenix Suns достигла уже $982 тыс, пишет Hollywood Reporter.

В магазинах Nike такие кроссовки стоят от $180. На сайте по перепродаже вещей Stock X, где выставлена эта обувь, надпись к фото гласит "Коби был одним из величайших спортсменов своего поколения и имел неизмеримое влияние на мир спорта и баскетбольное сообщество".

Издание отмечает, что все вещи линейки Kobe были распроданы в течение двух дней после гибели баскетболиста.

Коби Брайант начал сотрудничать с Nike в 2003 году. За продажу продукции он получал ежегодно около $8 млн.-0-