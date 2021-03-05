Израиль, Дания и Австрия объединились в фармакологический альянс

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль, Австрия и Дания объявили о начале сотрудничества в сфере производства вакцинирующих препаратов от коронавируса. Об этом заявили на совместной пресс-конференции премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, его датская коллега Метте Фредериксен и канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает израильский "9 канал".

Новый израильско-австрийско-датский фармакологический альянс получил название "Группа первопроходцев" (First Movers Group).

Как сообщалось ранее, Австрия и Дания планировали сотрудничество с Израилем для производства вакцин второго поколения из-за растущего недовольства чрезмерно затянувшейся процедурой сертификации вакцинирующих препаратов в Евросоюзе. Об этом заявил на пресс-конференции австрийский канцлер Себастьян Курц. Он также раскритиковал крупнейшие фармацевтические компании за непропорциональное распределение вакцин. Курц подчеркнул, что нужно быть готовыми к новым мутациям и больше не зависеть только от Евросоюза в том, что касается производства вакцин второго поколения.

В настоящее время в Евросоюзе лицензии на использование получили вакцины разработки компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Однако производственных мощностей, размещенных в Европе и Великобритании, явно не хватает для проведения в ЕС масштабных кампаний по вакцинации, подобно той, которая осуществляется в Израиле. По данным мониторинговой платформы "Наш мир в цифрах", в Израиле на 100 человек населения приходятся 94 дозы вакцины, тогда как в Европе - всего 7 доз.

Австрийский и датский лидеры решили использовать тесные связи израильского премьера с руководителями крупнейших фармакологических компаний, благодаря чему Израиль и стал мировым лидером по вакцинации населения. Нетаньяху заявил, что Израиль заинтересован в том, чтобы поделиться опытом с Австрией и Данией в деле производства вакцин нового поколения.-0-