Израиль готов взять за основу для переговоров с палестинцами план урегулирования Трампа

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль готов взять за основу для дальнейших переговоров с палестинцами американский план ближневосточного урегулирования. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп в Белом доме на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает ТАСС.

"Вчера премьер-министр Нетаньяху проинформировал меня, что готов поддержать мое видение в качестве основы для прямых переговоров... с палестинцами, что является историческим прорывом", - сказал президент США.

В связи с обнародованием американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта Трамп заявил, что Израиль делает большой шаг к миру. Он напомнил, что в понедельник встречался в Белом доме как с Нетаньяху, так и его политическим противником, лидером центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем. "Оба лидера присоединились ко мне, чтобы выразить поддержку этим усилиям (по урегулированию. - Прим. ТАСС), доказывая, что Израиль стремится к миру", - добавил Трамп.

Новый план Соединенных Штатов предусматривает фактическое удвоение площади палестинских территорий. "Согласно этой карте, палестинская территория увеличится более чем в два раза, в Восточном Иерусалиме будет также создана палестинская столица, где Америка с гордостью откроет свое посольство", - сказал американский президент. При этом США будут работать над тем, чтобы территория палестинского государства была неразрывной.

Соединенные Штаты готовы действовать с другими странами над реализацией американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. "США готовы к работе со всеми сторонами. Многие другие страны готовы и хотят с нами работать, я со многими говорил", - сказал Трамп.

Нетаньяху заявил, что мирный план Трампа предоставляет реалистичный путь к длительному миру. Он назвал "сделку века" Трампа хорошим планом для Израиля и отличным для всего мира. По словам премьер-министра, страна готова к немедленным переговорам о мире в случае признания палестинцами еврейского государства. Нетаньяху выразил надежду, что палестинцы примут мирный план Трампа и $50 млрд инвестиций из его экономической части.-0-