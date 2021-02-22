Израиль и Египет договорились построить новый газопровод

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Добытый на месторождении Левиафан газ будет поступать на заводы в Египте по сжижению, сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на соглашение министра энергетики Израиля и египетского министра нефти и минеральных ресурсов о строительстве нового газопровода.

Израиль и Египет 21 февраля договорились построить новый газопровод. Соглашение было достигнуто на встрече в Иерусалиме министра энергетики Израиля Юваля Штайница с египетским министром нефти и минеральных ресурсов Тариком аль-Муллой.

Документ предусматривает, что газ, добытый на средиземноморском месторождении Левиафан, будет поступать на египетские заводы по сжижению, сообщил Deutsche Welle представитель израильского правительства, пожелавший не называть своего имени. По его словам, проект нацелен на увеличение экспорта газа в Европу.

Месторождение Левиафан в Восточном Средиземноморье у израильских берегов было открыто в 2010 году. Эксперты оценивают его запасы природного газа в 535 млрд куб.м. Израиль в январе 2020 года начал экспортировать добытый из Левиафана газ в Египет по трубопроводу EMG между израильским Ашкелоном и египетским Эль-Аришем.-0-