Израиль и ОАЭ достигли мирного соглашения

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о нормализации отношений. Текст заявления Израиля, ОАЭ и Соединенных Штатов Америки, которые выступали посредником, опубликован в Twitter-аккаунте президента США Дональда Трампа.

Как отмечается в документе, президент Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и шейх Мохаммед бен Заид, наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего ОАЭ, договорились о полной нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.

Как сообщает ТАСС, Израиль временно приостановит принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. Израиль и ОАЭС планируют продолжать усилия для урегулирования палестино-израильского конфликта и сотрудничать в сфере разработки вакцины от COVID-19.

Делегации двух сторон встретятся в ближайшие недели для подписания ряда двусторонних соглашений. Речь идет о документах в сфере инвестиций, туризма, авиасообщения.-0-