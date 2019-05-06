Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль и Палестина при посредничестве Египта достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает агентство
Соглашение о прекращении огня начинает действовать с 6 мая.
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю с 4 мая более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". В результате обстрелов погибли четверо израильтян, еще несколько получили ранения. В ответ израильские военные поразили около 300 военных целей в секторе Газа. По данным телеканала Al Hadath, в результате израильских ударов за два дня погибли не менее 14 палестинцев, десятки пострадали.-0-
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