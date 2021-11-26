Израиль из-за нового штамма COVID-19 запретит въезд иностранцам из всех стран Африки, кроме севера

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Израиля внесли все страны Африки, за исключением северной части континента, в красный список государств, посещение которых для израильтян запрещено без специального разрешения, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы кабинета министров Израиля Нафтали Беннета.

В список запрещенных для посещения израильтянами внесены ЮАР, Лесото, Ботсвана, Зимбабве, Мозамбик, Намибия и Эсватини в связи с выявлением в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. Решение было принято после выявления первого случая заражения новым штаммом коронавируса в еврейском государстве.

"Все африканские страны, включая Маврикий, Сейшельские острова и Мадагаскар, за исключением стран севера Африканского континента, будут определены как красные. Иностранцам въезд в Израиль из этих стран будет запрещен. Служба тыла Израиля установит местонахождение всех, кто прибыл из африканских стран за последнюю неделю, и проинструктирует их немедленно отправиться в изоляцию", - говорится в заявлении.

В канцелярии указали, что любой, посещавший в последнее время африканские страны, даже если он прибыл в Израиль из другого пункта назначения, будет вызван немедленно для прохождения ПЦР-теста, после чего изолирован до получения результата.

Ранее Минздрав Израиля сообщил, что штамм коронавируса, обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле у пациента, вернувшегося из Малави. По данным государственного радио Kan, речь идет об иностранном гражданине, трудоустроенном в Эйлате на юге еврейского государства, который был вакцинирован около полугода назад вакциной британско-шведской компании AstraZeneca. Кроме того, существуют подозрения в отношении еще двух случаев заражения у вернувшихся из-за границы граждан, которые в настоящее время ожидают результатов тестов в изоляции. В Минздраве отметили, что во всех трех случаях речь идет о вакцинированных пациентах и что их данные об иммунизации в настоящее время проверяются.-0-