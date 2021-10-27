Израиль может начать принимать привитых "Спутником V" туристов с 15 ноября

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские власти одобрили инициативу министра туризма Йоэля Развозова о допуске в страну с 15 ноября иностранных туристов, привитых российской вакциной от коронавируса "Спутник V", сообщает ТАСС со ссылкой на израильский правительственный источник, отметив, что решение должно быть утверждено Кабмином.

"В ходе совещания под руководством премьер-министра Нафтали Беннета была одобрена инициатива министра туризма Развозова о допуске в Израиль туристов, привитых вакциной "Спутник V", - сказал источник. "Решение по "Спутнику V" должно еще быть утверждено Кабмином", - добавил он.-0-