Израиль начал наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армия Израиля начала наносить удары по целям ХАМАС по всей территории сектора Газа в ответ на авиаудар Палестины, сообщает ТАСС.

Семеро израильтян, в том числе трое детей, были госпитализированы сегодня с ранениями различной степени тяжести, полученными в результате попадания запущенной из сектора Газа ракеты в жилой дом поселения Мишмерет на север от Тель-Авива. В ответ армия обороны Израиля начала наносить удары по целям ХАМАС по всему сектору Газа.

В свою очередь арабская сторона информирует, что в израильской операции принимают участие боевые вертолеты, которые выпустили по позициям палестинского сопротивления не менее трех ракет. Удары, отмечает телеканал Al Arabiya, наносятся по западной части сектора Газа.-0-