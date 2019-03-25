Израиль начал наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армия Израиля начала наносить удары по целям ХАМАС по всей территории сектора Газа в ответ на авиаудар Палестины, сообщает ТАСС.
Семеро израильтян, в том числе трое детей, были госпитализированы сегодня с ранениями различной степени тяжести, полученными в результате попадания запущенной из сектора Газа ракеты в жилой дом поселения Мишмерет на север от Тель-Авива. В ответ армия обороны Израиля начала наносить удары по целям ХАМАС по всему сектору Газа.
В свою очередь арабская сторона информирует, что в израильской операции принимают участие боевые вертолеты, которые выпустили по позициям палестинского сопротивления не менее трех ракет. Удары, отмечает телеканал Al Arabiya, наносятся по западной части сектора Газа.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3904 BYN
|2.388 BYN
|2.394 BYN
|USD
|2.1141 BYN
|2.113 BYN
|2.116 BYN
|RUB
|3.2817 BYN
|3.28 BYN
|3.288 BYN