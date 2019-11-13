13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль нанес новые удары по сектору Газа после того, как боевики палестинской группировки "Исламский джихад" активизировали ракетные обстрелы израильской территории в ответ на убийство одного из их лидеров Баха Абу Аль-Атта, сообщает ВВС .

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не хочет обострять ситуацию, но готова к затяжному конфликту. "Тот, кто думает, что может бить по нашим гражданам и избегать нашей длинной руки, ошибается", - сказал он на пресс-конференции в Тель-Авиве.

Палестинские организации в Газе выпустили совместное заявление. В нем говорится, что Израиль перешел все границы и столкнется с последствиями.

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