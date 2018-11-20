Израиль не подпишет пакт ООН по миграции

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль не будет присоединяться к разрабатываемому под эгидой ООН глобальному пакту по миграции и продолжит защищать себя от нелегальных мигрантов. Как сообщает ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Я отдал распоряжение МИД объявить, что Израиль не присоединится и не будет подписывать всемирный пакт о миграции", - сказал Биньямин Нетаньяху. "Мы привержены защите наших границ от нелегальных мигрантов. Это то, что мы делаем и то, что мы продолжим делать", - указал он.

В июле 2018 года все страны - члены ООН (за исключением США) согласовали окончательный текст глобального пакта о безопасной, упорядоченной и легальной миграции - первого всеобъемлющего межправительственного договора, охватывающего различные аспекты этой сферы. Позже о своем выходе из договора заявила Венгрия. Нынешней осенью Австрия и Чехия также сказали, что отказываются подписывать соглашение ООН о миграции.

Пакт планируется подписать по итогам межправительственной конференции, которая пройдет 10-11 декабря 2018 года в Марракеше (Марокко).-0-