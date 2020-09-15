Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений. Церемония проходит в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

Согласно договоренностям Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед церемонией подписания соглашений заявил, что нормализация отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном проложит путь к миру с другими арабским странами региона и поможет положить конец арабо-израильскому конфликту.

"Теперь необходимо работать активно и без промедлений над тем, чтобы обеспечить прочные мир и безопасность, которых заслуживают жители наших стран. Только всеобъемлющее и устойчивое урегулирование палестино-израильского конфликта на основе сосуществования двух государств будет основой для такого мира", - добавил глава бахрейнского МИД Абдель Латиф аз-Заяни.-0-