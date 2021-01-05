Израиль одобрил использование вакцины Moderna от COVID-19

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Израиля одобрило использование вакцины американской компании Moderna, сообщает газета The Jerusalem Post.

Поставки 6 млн доз вакцины планируются уже в январе. Изначально Moderna должна была начать поставки в Израиль в марте.

Израиль стал третьей страной, одобрившей использование вакцины Moderna - после Соединенных Штатов и Канады. Ожидается, что в ближайшее время вакцина будет одобрена ЕС, Сингапуром, Швейцарией и Великобританией.

20 декабря в Израиле стартовала национальная кампания вакцинации от коронавируса с использованием вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech. На данный момент вакцинировано более 12% населения.-0-