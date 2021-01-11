Израиль переходит к следующей фазе общенациональной вакцинации

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Израиля объявило о переходе ко второй фазе первого этапа кампании общенациональной вакцинации: с 12 января больничные кассы и сертифицированные медицинские центры начнут прививать граждан страны в возрасте от 55 до 60 лет, сообщает израильский "9 канал".
Минздрав Израиля ранее сообщал, что во время первой фазы одну из двух прививок уже получили порядка 70% израильтян старше 60 лет. По данным на 11 января, в общем вакцинированы более 1,8 млн человек, включая медицинских работников, сотрудников домов престарелых и пациентов с хроническими заболеваниями.
Кроме того, в ведомстве рассказали о закупке еще одного миллиона доз вакцины Pfizer, из которых 100 тыс. единиц поступит в страну в ближайшие дни. Еще 100 доз аналогичного препарата против коронавируса в Израиль поставит компания Moderna.-0-