Израиль перешел к третьему этапу снятия коронавирусных ограничений

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Израиля подтвердили переход к третьему этапу выхода из карантина, который начнется 7 марта, сообщает газета "Известия".

Возобновляется работа ресторанов и кафе, театров и стадионов. В помещениях ресторанов будут обслуживать только клиентов с документами о вакцинации, а на открытых площадках — не более 100 человек.

Также разрешены культурные, спортивные и общественные мероприятия, при условии что в помещении будут находиться не более 500 человек, на открытом пространстве — не более 750 человек. В зале и на стадионе вместимостью более 10 тыс. мест могут находиться до 1 тыс. человек в помещении и до 1,5 тыс. на открытом воздухе.

Отменяется обязанность проходить карантин в специальных отелях для возвращающихся из-за рубежа. Вместо этого полицейские будут строго следить за соблюдением домашней изоляции со стороны приезжающих.-0-