Израиль планирует разрешить въезд вакцинированным туристам с 23 мая

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль планирует с 23 мая разрешить въезд группам иностранных граждан, вакцинированных от коронавирусной инфекции, сообщает Cursorinfo.

Глава Минздрава Юлий Эдельштейн и министр туризма Орит Фаркаш-Хакоэн согласовали сроки разрешения на въезд иностранцев в Израиль. В рамках представленного плана первые туристические группы смогут въехать в Израиль уже 23 мая. Отмечается, что окончательное утверждение плана ожидается в ближайшие дни. Увеличить количество въезжающих в страну туристов планируют уже в июле, когда будет разрешено въезжать индивидуальным отдыхающим.

Все иностранцы, прибывающие в Израиль, обязаны будут иметь при себе отрицательный результат теста на COVID-19, а также документ, подтверждающий о прохождении вакцинации. В аэропорту имени Бен-Гуриона всем туристам будут повторно делать тест на COVID-19.-0-