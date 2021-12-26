26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль построит на Голанских высотах два новых поселения Асиф и Матар, а также возведет два дополнительных квартала в городе Кацрин, на что будут выделены средства в размере 1 млрд шекелей (более $310 млн). С таким заявлением выступил на состоявшемся в воскресенье выездном заседании правительства еврейского государства на Голанах премьер-министр Нафтали Беннет. Такую информацию сообщает ТАСС.

Премьер сообщил, что из 1 млрд шекелей, выделяемых на развитие Голанских высот, "более 500 млн шекелей пойдут на планирование и жилищное строительство", "162 млн предназначены для развития туризма, промышленности, торговли", "еще 160 млн шекелей пойдут на улучшение качества жизни - транспорт, медицинское обслуживание". Государственное израильское радио Kan сообщает, что министры правительства в воскресенье в ходе выездного заседания в сельскохозяйственном поселении Мево-Хама на Голанах утвердили региональный план развития Голанских высот.

Принадлежавшие с 1940-х годов Сирии Голанские высоты были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В декабре 1981 годуа Кнессет (парламент Израиля) принял закон, в одностороннем порядке провозглашающий суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана незаконной.-0-