Израиль продлил до 1 августа запрет на въезд иностранных граждан в страну

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на въезд иностранных граждан в Израиль, действующий с середины марта, продлен до 1 августа в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в стране, сообщает израильский телеканал Channel 9 Israel.

"Пассажирам из всех стран, не являющимися израильскими гражданами или не имеющими вид на жительство в стране, запрещен въезд в Израиль, включая следующих транзитом", - говорится в циркуляре, который Израильское управление аэропортами направило зарубежным авиакомпаниям.

Исключение составляют пассажиры, имеющие спецразрешения от Управления миграционной службы.

По данным Минздрава Израиля на вечер 25 июня, в стране насчитывается 5796 носителей вируса (1 июня было 2006 человек). В тяжелом состоянии находятся 46 заболевших, из которых 28 подключены к аппаратам ИВЛ. За 25 дней июня от коронавирусной инфекции умерли 23 израильтянина, а суммарное число скончавшихся из-за заражения COVID-19 составило 308 человек.-0-