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15 декабря 2021, 23:58

Израиль продлил запрет на въезд иностранцев до 29 декабря

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15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Израиля в среду приняли решение продлить до 29 декабря все введенные с 29 ноября из-за омикрон-штамма ограничения на въезд и выезд из Израиля, включая запрет на посещение страны для иностранцев. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно постановлению израильских министров, "запрещен въезд в Израиль иностранных граждан, за исключением получивших разрешение специальной комиссии по особым случаям".

С марта 2020 года по ноябрь 2021 года Израиль был закрыт для иностранцев. Въезд в страну был возможен только для возвращающихся израильтян. С мая в рамках пилотной программы в страну были допущены организованные иностранные туристические группы, полностью привитые одобренными в США препаратами.

1 ноября Израиль открыл границы для привитых утвержденными ВОЗ препаратами иностранных туристов при соблюдении ряда условий по числу полученных вакцин и бустеров. 15 ноября Израиль официально признал российскую вакцину "Спутник V", открытие границ еврейского государства для российских туристов было запланировано на 1 декабря. Но с 29 ноября Израиль вновь закрыл границы для иностранных граждан из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.

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