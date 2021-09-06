Израиль с 19 сентября разрешит въезд для небольших групп туристов

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Израиля разрешит с 19 сентября въезд небольшим иностранным туристическим группам, сообщает CNN.

Как заявили в Министерстве туризма, группам от 5 до 30 человек из стран, внесенных в зеленый, желтый и оранжевый списки Израиля, будет разрешен въезд в страну при условии, что все члены группы прошли полностью курс вакцинации от COVID-19.

В то же время Израиль не смогут посетить граждане стран, внесенных в красный список Израиля, в него входят Болгария, Бразилия, Мексика и Турция.

Иностранные туристы при въезде должны будут предъявлять доказательства, что они получили вторую дозу вакцины от COVID-19 в течение последних шести месяцев или прошли ревакцинацию. Туристы также должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до прибытия, и пройти серологический тест после приземления в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион.

4 сентября в Израиле было зарегистрировано почти 5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, это меньше по сравнению с 2 сентября, когда было зафиксирован "пандемическим максимум" - 11 201 случай.

Отмечается, что из 9,3 млн населения Израиля 5,5 млн сделали вторую прививку, а еще 2,5 млн получили третью дозу вакцины Pfizer.-0-