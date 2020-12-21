Израиль с 23 декабря закрывает въезд для иностранцев и вводит спецкарантин для граждан

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил сегодня, что в стране с 23 декабря закрывается въезд для иностранцев и вводится обязательный карантин в специальных центрах для возвращающихся израильтян в связи с появлением нового типа коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьера.

"Только что закончилось заседание правительственной комиссии по коронавирусу. Я принял решение вчера вечером, и сегодня мы его ввели в действие, о закрытии неба Государства Израиль. Иностранные граждане не смогут въехать в страну, кроме исключительных случаев - такие как дипломаты. Израильтяне, которые возвращаются домой спустя 48 часов от этого момента, будут направлены на карантин в специальные центры. Если они вернутся в ближайшие 48 часов, то смогут проходить карантин дома", - говорится в сообщении.

Биньямин Нетаньяху 20 декабря сообщил, что Израиль закрывает небо для рейсов из Великобритании, Дании и ЮАР из-за обнаружения нового штамма коронавируса. Одновременно власти страны решили, что граждане, которые находились в Великобритании, Дании и Южной Африке в течение 14 дней до возвращения в Израиль, будут помещены на карантин в специально отведенных центрах.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса стал причиной вспышки заболевания, зафиксированной в последние дни на юге Великобритании. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса до 70% более заразная, нежели известный до этого штамм. В связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии 20 декабря был введен более жесткий локдаун. Некоторые страны заявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.-0-