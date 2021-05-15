Израиль ударом ракет разрушил 11-этажное здание в секторе Газа

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре израильские ракеты поразили одиннадцатиэтажное здание в секторе Газа, где располагались офисы ряда мировых СМИ, апартаменты и коммерческие компании, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

В одиннадцатиэтажном здании "Аль-Джаля" было два подъезда: для коммерческих помещений и для жильцов дома. Находившимся в башне людям дали час на то, чтобы покинуть здание.

Это четвертый по счету разрушенный в результате обстрелов крупный объект в Газе.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе почти 40 детей.

За это время в прибрежном анклаве было полностью разрушено более 500 единиц жилого фонда, еще 3000 нанесен серьезный ущерб. В частности, полностью разрушены 16-этажная высотка "Аш-Шурук", 14-этажная "Бурж-Ханади", 8-этажная "Бурж аль-Джаухара" и здание Промышленного банка.-0-