Израиль уведомил египетских посредников об отказе от перемирия с ХАМАС

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль уведомил египетских посредников об отказе от краткосрочного перемирия с ХАМАС и прекращения огня до завершения масштабной операции. Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya со ссылкой на осведомленные источники, сообщает БЕЛТА.

"Израиль уведомил страны-посредники, в том числе Египет, о том, что он не пойдет на краткосрочное перемирие и не примет режим прекращения огня до тех пор, пока не будут достигнуты цели масштабной операции против ХАМАС", - отмечает телеканал.

Ранее официальный источник в Каире сообщил ТАСС, что Каир, традиционно выступающий посредником между палестинцами и израильтянами, предпринимает усилия по скорейшему прекращению огня. "Египет предпринимает усилия, чтобы остановить эскалацию между палестинцами и израильтянами, - сказал он. - Осуществляются постоянные контакты как на двустороннем уровне c каждой из сторон конфликта, так и с другими странами с целью скорейшей нормализации ситуации". Планировалось, что две делегации службы египетской разведки направятся в ближайшее время в Газу и Тель-Авив.-0-