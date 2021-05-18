Израиль временно откроет КПП в секторе Газа для доставки гуманитарной помощи

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль во вторник временно откроет контрольно-пропускной пункт (КПП) Керем-Шалом для доставки газа, продовольствия и медикаментов в сектор Газа, сообщает агентство Синьхуа.

КПП будет открыт на несколько часов для передачи гуманитарных грузов Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа, сообщил информагентству представитель израильского правительства.

Это решение было принято на фоне восьмого дня интенсивных боев между Израилем и движением "Хамас", в результате которых погибли 204 палестинца, включая 59 детей, и 10 израильтян, в том числе пятилетний мальчик и солдат.-0-