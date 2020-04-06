Израиль вводит полный карантин во время празднования Песаха

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Израиле на первые несколько дней празднования еврейского праздника Песах вводится полный карантин, сообщает израильская газета The Times of Israel со ссылкой на телеобращение израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Праздник длится неделю, однако ограничения затронут только первые четыре дня. Карантин начнет действовать с 16:00 7 апреля и продлится до 07:00 10 апреля.

По словам Нетаньяху, данные меры принимаются для того, чтобы не допустить большого скопления людей и, как следствие, очередной вспышки распространения коронавируса.

"Мы не хотим допустить повторения того, что произошло во время празднования Пурима месяц назад", - сказал Нетаньяху.-0-