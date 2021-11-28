Израиль закроет границы на 14 дней из-за нового штамма коронавируса

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильская правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом одобрила закрытие границ страны для иностранцев на 14 дней из-за вспышки нового штамма коронавируса омикрон. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии премьер-министра страны, сообщает ТАСС.

Решения вступят в силу в полночь с 28 на 29 ноября и будут действительны в течение 14 дней. "Въезд всех иностранных граждан в Израиль запрещен, за исключением случаев, одобренных специальной комиссией. Служба общей безопасности Израиля (Шабак) активирует мониторинг мобильных телефонов с тем, чтобы отслеживать подтвержденных инфицированных новым штаммом омикрон, определять их местонахождение и прерывать цепочки заражений", - говорится в расширенном заявлении канцелярии по итогам заседания правительственной комиссии.

Также отмечается, что вакцинированные или переболевшие израильтяне по прибытии в Израиль должны будут сделать ПЦР-тест, после чего отправятся на домашний карантин. Непривитые будут находиться на самоизоляции в течение семи дней при условии, если результат второго теста на коронавирус окажется отрицательным.

Ранее власти Израиля приняли решение внести все страны Африки, за исключением северной части континента, в красный список государств, посещение которых для израильтян запрещено без специального разрешения, после выявления первого случая заражения новым штаммом коронавируса в еврейском государстве. Кроме того, иностранцам въезд в Израиль из этих африканских стран будет запрещен, а служба тыла Израиля установит местонахождение всех, кто прибыл из них в последнюю неделю, и "проинструктирует их немедленно отправиться в изоляцию", сообщила канцелярия.

Тем временем в качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки. В частности, въезд в Иран запрещен гражданам семи африканских стран: ЮАР, Мозамбик, Намибия, Зимбабве, Ботсвана, Лесото и Эсватини.

Власти Гонконга приняли решение о дальнейшем ужесточении карантинных мер в отношении пассажиров, прибывающих из восьми стран на юге Африки. С сегодняшнего дня они должны будут проходить первую неделю карантина в специализированном правительственном карантинном центре, а оставшиеся две недели - в отелях, сообщила газета Dimsum Daily.

Случаи инфицирования новым штаммом коронавируса омикрон уже подтверждены, в частности, в Чехии, Италии, Австралии.

Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон".

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявила, что паника по поводу появления омикрон-штамма коронавируса не имеет оснований, так как еще нет данных об отсутствии вакцинной защиты от этого штамма.-0-